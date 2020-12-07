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    • Dünya
    • 07.12.2020 22:21
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    • 07.12.2020 22:21
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    'den demokrasi vaadi: ’daki genel sonuçlarını tanımıyoruz

    'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifakın zafer ilan ettiği   sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

    AA
    Maduro'ya İngiliz darbesi

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dünkü lerin adil ve özgür bir ortamda yapılmadığı, seçimde Uluslararası Temas Grubu'nun koşullarının karşılanmadığı öne sürüldü.

    İngiltere'nin 6 Aralık'ta yapılan seçimi "meşru" görmediğinin ve seçimde çıkan sonucu da kabul etmediğinin kaydedildiği açıklamada, "İngiltere 2015'teki ulusal meclis sonuçlarını tanıyor. Aynı zamanda Juan Guadio'yu Venezuela'nın geçici anayasal başkanı olarak kabul ediyoruz." denildi.

    İNGİLTERE'DEN DEMOKRASİ VAADİ

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Venezuelalıların özgür, adil ve etkin bir Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine ihtiyacı var. İngiltere, ülkede demokrasiyi yeniden tesis etmenin Venezuelalıların karşı karşıya kaldığı siyasi, ekonomik ve insani krizleri sona erdireceğini düşünüyor. Tüm liderleri bu çözümü destekleyecek bir çözüme davet ediyoruz."

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    Haberler Dünya İngiltere'den demokrasi vaadi: Venezuela’daki genel seçim sonuçlarını tanımıyoruz