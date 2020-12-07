Öte yandan tarihçi Hugo Vickers, kurgunun çoğunun "ciddi ve tehlikeli biçimde yanlış" olduğunu söylemişti.

Independent Türkçe'nin Decider'ın haberinden aktardığına göre Prens Charles'a yakın bir kaynak diziye dair şunları söyledi:

"(Yazar) Peter Morgan'ın açık bir cumhuriyetçi gündemi yönlendirmek için hafif eğlenceyi kullanması fazlasıyla kötü bir şey ve insanlar bunu görmüyor. Nasıl maniple edildiklerini göremeyecek hale gelene kadar ilk birkaç dizide cezbedildiler. Bu fazlasıyla karmaşık bir propaganda."