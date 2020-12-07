Netflix, 2. Dünya Savaşı öncesinden başlayıp modern tarihteki olayların İngiliz kraliyet ailesinin gözünden anlatan 'The Crown' (Taç) dizisine 'kurgu uyarısı' koyma talebini reddetti. Netflix'ten yapılan açıklamada, "The Crown'u her zaman bir drama olarak sunduk ve üyelerimizin bunun genel olarak tarihsel olaylara dayanan bir kurgu çalışması olduğunu anladığına inancımız tam. Sonuç olarak, kurmaca olduğuna dair uyarı koyma planımız yok ve buna gerek görmüyoruz" denildi.
ELEŞTİRİLER NASIL BAŞLAMIŞTI?
Birçok İngiliz izleyicilerinin beğenisini kazanan dizi, son sezonunda, kıdemli kraliyet ailesi mensuplarının Prenses Diana'ya soğuk ve acımasızca davrandığını öne süren sahneler yer vermeye başlayınca eleştirilerin hedefi olmuştu. İngiliz medyasından Guardian gazetesinden köşe yazarı Simon Jenkins, Dördüncü sezona 'uydurma ve hakaret içermekle" yönelik eleştirilerini yöneltmişti.
Öte yandan tarihçi Hugo Vickers, kurgunun çoğunun "ciddi ve tehlikeli biçimde yanlış" olduğunu söylemişti.
Independent Türkçe'nin Decider'ın haberinden aktardığına göre Prens Charles'a yakın bir kaynak diziye dair şunları söyledi:
"(Yazar) Peter Morgan'ın açık bir cumhuriyetçi gündemi yönlendirmek için hafif eğlenceyi kullanması fazlasıyla kötü bir şey ve insanlar bunu görmüyor. Nasıl maniple edildiklerini göremeyecek hale gelene kadar ilk birkaç dizide cezbedildiler. Bu fazlasıyla karmaşık bir propaganda."
Oliver Drowden röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu güzel biçimde üretilmiş bir kurgu çalışması bu nedenle diğer televizyon yapımlarında olduğu gibi Netflix'in başlangıcında çok net olması gerekiyor hepsi bu. Bu olmadan bu olaylara tanıklık etmemiş bir izleyicinin gerçekle kurguyu karıştırmasından endişe duyuyorum."
Drowden'ın Netflix'le diziye uyarı konması yönünde görüşmeyi planlandığı aktarılmıştı.
Endişe uyandıran ve tartışma yaratan konular arasında Prens Charles'ın, Prenses Diana'yla evli olduğu sırada Camilia Parker Bowles'la yaşadığı ilişkinin zamanlaması ve Diana'ya yönelik sözlü istismarın tasvir edilme biçimi de yer alıyor.
Prensen Diana'nın kardeşi Charles Spencer da Netflix izleyicilerini dizinin yeni sezonunu şüpheyle izlemelerine dair uyarmıştı.