Filipinler'in Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.



CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.





