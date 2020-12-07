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    • Dünya
    • 07.12.2020 18:52
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    • 07.12.2020 18:52
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    ’in Sorsogon eyaletinde 6.4 büyüklüğünde

    ’in Sorsogon eyaletindeki bölgesinde 6.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

    DHA
    O ülkede 6.4 büyüklüğünde korkutan deprem!

    'in Sorsogon eyaletindeki bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde meydana geldi.

    Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

    CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
    Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.

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    Haberler Dünya Filipinler’in Sorsogon eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem