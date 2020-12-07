Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.12.2020 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2020 15:12
    ABONE OL

    Eli kanlı Beşşar rejimi 9 ayda 4 bin 200 ihlali gerçekleştirdi

    'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki i ihlal eden Beşşar rejimi ile destekli terörist gruplar son 9 ayda ateşkesi 4 bin 200 kere ihlal ederek, 52 sivilin ölümüne neden oldu. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

    AA
    9 ayda 4 bin 200 ihlal!

    rejimi, Türkiye ve arasında mart ayında imzalanan i, karadan karaya atış yapılan silahlarla ihlal ediyor.

    Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin Halep, Hama, Lazikiye ve İdlib ili kırsalında saldırılar düzenlediğini söyledi.

    Hallaj, "Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği 4 bin 200 saldırıda 52 sivil öldü." dedi.

    Hallaj, rejim güçlerinin, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı 2 kamp, 14 okul, 1 sağlık merkezi ve 9 camiye de saldırı düzenlediğini aktardı.

    İDLİB'DEKİ DURUM
    Türkiye, Rusya ve arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

    Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

    Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

    Son olarak, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

    Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Eli kanlı Beşşar Esed rejimi 9 ayda 4 bin 200 ateşkes ihlali gerçekleştirdi