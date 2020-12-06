Suudi Arabistan'ın El-Jawf eyaletine bağlı Sakaka kentinde dün yerel saatle 19.00 sularında 75 kilometre hızla kasırga vurdu. Ülke tarihinde meydana gelen en şiddetli kasırga olduğu belirtilirken, kentte bir çok ev ve aracın zarar gördüğü ifade edildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ

Meydana gelen kasırgada görüş mesafesinin 0'a indiği kaydedildi. Kassim Üniversitesi coğrafya profesörü Dr. Abdullah El-Misnad konuyla ilgili yaptığı açıklamda, kasırganın boyutunun bugüne kadarki en büyük doğa olayı olduğunu dile getirdi.