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    • 06.12.2020 09:16
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    İHA tesisini gözetlerken 'da yakalandılar! Rus gazeteciler hakkında tuhaf açıklama

    Tüm dünyanın gözdesi haline gelen 'nin yerli İHA'ları ile ilgili garip bir gelişme yaşandı. 'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekimler yapan 2 Rus gazeteci yakalandı. Yakalanan gazetecilerin müdürleri " çekimleri için gitmişlerdi" açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

    İHA tesisini gözetlerken yakalandılar! Rusya'dan ilginç savunma...

    TUHAF AÇIKLAMA GELDİ

    Uluslararası basında Türkiye'nin yerli İHA'lar ile Libya ve Dağlık Karabağ'da önemli başarılar elde ettiğinin yazıldığı bir dönemde Rusya ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor. İki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin, 3 Aralık'ta, BAYKAR'ın İstanbul'daki İHA üretim tesisleri yakınlarında çekim yaparken yakalanmıştı.

    YENİ YIL SAVUNMASI YAPILDI

    Olay, sanayi casusluğu ihtimalini akıllara getirirken Rus NVT kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev'den tuhaf bir açıklama geldi. Takmenev, "Bence ortada bir yanlış anlama var. İki gazeteci de bizim kanalın kadrolu elemanları. Onları Türkiye'ye hazırlamakta olduğumuz yeni yıl programının çekimleri için gönderdik. Türkiye'nin yeni yılı karşılamaya nasıl hazırlandığı üzerinde çalışacaklardı" şeklinde konuştu.

    RUS DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

    Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye'den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu.



    TEMASA GEÇİLDİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir" denildi.
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    Haberler Dünya İHA tesisini gözetlerken İstanbul'da yakalandılar! Rus gazeteciler hakkında tuhaf açıklama