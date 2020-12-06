Polis tarafından yapılan açıklamada, "Tabanca ile karşı taraftaki kalabalığa en az bir el ateş ettiği görülen bir kişi gözaltına alındı" denildi.

TRUMP TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK YANIYACAKLARINI DUYURMUŞTU

Öte yandan Başkan Trump, George Floyd cinayetinin ardından başlayan şiddet olaylarının arkasında Antifa ve diğer radikal sol grupların olduğunu öne sürmüş, Antifa'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıklamıştı.

ANTIFA'NIN KÖKENİ NAZİ ALMANYASINA KADAR DAYANIYOR

Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizme karşı ortaya çıkan aşırı sol grup ANTIFA hareketinin kökeni Avrupa'da 1930'lara dayanıyor.

Amerika'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan ANTIFA grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.

Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi protesto taktikleri kullanmasıyla öne çıkıyor.

ANTIFA üyelerinin, Suriye'deki terör yapılanması YPG/PKK unsurları ile iş birliği yaptığı ve onların kamplarında eğitim aldıkları şeklinde haberler geçmişte basına yansımıştı.