



ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYDÜ

Kamala Harris'in senatörlüğü döneminde özel kalem müdürü olarak görev alan Rohini Kosoğlu aynı zamanda Senato'da bu görevde bulunan ilk Güney Asya kökenli ABD'li kişi olarak da tarihe geçmişti. Kamala Harris aynı zamanda Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü görevine Hartina Flournoy'u, Başkan Yardımcısı Ulusal Güvenlik Danışmanı görevine ise Nancy Mceldowney'i getirdiğini açıkladı.

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