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    • Dünya
    • 05.12.2020 18:27
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    • 05.12.2020 18:37
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    Son dakika: 'de yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı son 24 saatte 2 bin 708 kişi öldü

    Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, 'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 708 artarak 285 bin 738'e yükseldi.

    AA



    COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 255 bin 159 artışla 14 milyon 781 bin 43'e ulaştı.

    İyileşenlerin sayısı 8 milyon 663 bini geçerken, toplam test sayısı 203 milyon 952 bini aştı.



    TEKSAS İLK SIRADA YER ALIYOR!
    Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 331 binden fazla vakayla ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 315 bini aşkın vakayla Kaliforniya ve 1 milyon 39 bini geçen vakayla da Florida izliyor.



    NEW YORK CAN KAYBINDA İLK SIRADA
    New York ise COVID-19'a bağlı can kaybında 34 bin 886 ile ilk sırada yer alırken, 742 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.



    ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA TAKİP EDİYOR
    COVID-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 609 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 534 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı son 24 saatte 2 bin 708 kişi öldü