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    • 05.12.2020 09:13
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    Nikol Paşinyan'ın yerine geçecek isim belli oldu! Hezimet sonrası fişi çekildi

    Tarihi yenilginin sorumlusu olarak gösterilen 'ın istifası beklenirken, muhalefet partileri ise harekete geçerek lığa yeni bir ortak aday gösterdi. 'ın parlamento tarafından başbakan adayı olarak seçilmesi halinde çağrısı yapılması bekleniyor.

    İşte yerine geçecek isim

    Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet partileri harekete geçti.

    BAŞBAKANLIĞA YENİ ADAY
    Yenişafak'ın haberine göre Ermenistan'daki 17 muhalefet partisi Vazgen Manukyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Karar muhalefet liderlerinin bir toplantısında verildi.

    Milletvekillerine göre, Başbakan Nicole Pashkina'nın istifasının gerekliliği konusunda mecliste fikir birliği var.

    Manukyan parlamento tarafından başbakan seçilirse erken seçim çağrısı yapması bekleniyor.

    1990-93'te Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Vazgen Manukyan, 1996 yılında da cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

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    Haberler Dünya Nikol Paşinyan'ın yerine geçecek isim belli oldu! Hezimet sonrası fişi çekildi