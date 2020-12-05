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    • 05.12.2020 22:20
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    'ndan 'a 'yaptırım' cevı: Asla taviz verilmeyecek

    , Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın makalesine ilişkin "Hiçbir yaptırım 'nin veya 10 deniz mili kapsayan egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak" açıklamasında bulundu.

    AA
    Türkiye'den Yunanistan'a 'yaptırım' cevabı

    nın sosyal medya hesından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi.

    Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

    "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz sınırı ve iddialarına dayanarak 'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak. Yunanistan, er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir."


    İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan o paylaşım;

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    Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'yaptırım' cevabı: Asla taviz verilmeyecek