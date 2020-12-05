Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.12.2020 10:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2020 10:20
    ABONE OL

    'de kaçak nda gazdan zehirlenen 18 işçi öldü

    'in güneybatısındaki Çongking kentinde bulunan kaçak bir nda çalışan 18 işçi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

    Çin'de maden faciası! 18 kişi öldü

    Xinhua'nın haberine göre, kurtarma ekipleri, Çongking'e bağlı Yongçuan bölgesindeki Diaoshidong nda dün yerel saatle 17.00'da ocaktaki ekipmanlarını söktükleri sırada karbonmonoksit seviyesinin yükselmesi nedeniyle 24 işin mahsur kaldığını belirtti.

    Yetkililer, kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalarak gazdan zehirlenen işçilerden 18'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

    Kurtarılan 1 işçinin de hastaneye kaldırıldığını kaydeden yetkililer, mahsur kalan 5 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

    Yetkililer, bu kömür ocağının 2 ay önce kapatıldığını söyledi.

    Olayla ilgili soruşturma açıldı.

    Çongking'deki Songzao kömür ocağında eylül ayında karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 16 işçi yaşamını yitirmişti.

    Çin'de her yıl 5 binden fazla kişi madencilik sektöründeki kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Çin'de kaçak kömür ocağında gazdan zehirlenen 18 işçi öldü