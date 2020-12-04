Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bugüne başarılı bir yönetim sergilenmesi sonucunda alınan başarı bir kere daha belli oldu. İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesini güncelledi.