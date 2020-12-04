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    • 05.12.2020 00:19
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    'nin koronavirüs sürecindeki başarısı bir kez daha belli oldu! 'nin seyahat kısıtlamasında Türkiye yok

    Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bugüne başarılı bir yönetim sergilenmesi sonucunda alınan başarı bir kere daha belli oldu. 'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesini güncelledi. , salgının başından bu yana listede yer almadı.

    AA
    İsviçre'nin seyahat kısıtlamasında Türkiye yok

    Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bugüne başarılı bir yönetim sergilenmesi sonucunda alınan başarı bir kere daha belli oldu. İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesini güncelledi.

    Türkiye, salgının başından bu yana listede yer almadı.

    Federal Sağlık Dairesinden (BAG) yapılan açıklamada, 12 ülkeyle İsviçre'nin komşusu İtalya ve Avusturya'nın büyük bölümüne seyahat kısıtlaması getirildiği belirtildi.

    Açıklamada ABD, Hırvatistan, Gürcistan, Portekiz, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Ürdün, Litvanya, Kuzey Makedonya, San Marino ve Slovenya'nın "riskli ülkeler" listesine eklendiği belirtildi.

    SALGININ BAŞINDAN BERİDİR TÜRKİYE YOK


    Türkiye, salgının başından bu yana listede yer almadı.

    Federal hükümet, 6 Temmuz'dan sonra listedeki ülkelerden İsviçre'ye giriş yapacak kişilerin 10 gün karantinaya alınacağını açıklamıştı.

    İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor.

    Ülkede son 24 saatte 4 bin 382 yeni vaka tespit edildi, 101 kişi yaşamını yitirdi.

    İsviçre'de şimdiye kadar toplam 344 bin 497 Kovid-19 vakası kaydedildi,

    4848 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

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    Haberler Dünya Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki başarısı bir kez daha belli oldu! İsviçre'nin seyahat kısıtlamasında Türkiye yok