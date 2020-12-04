Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bugüne başarılı bir yönetim sergilenmesi sonucunda alınan başarı bir kere daha belli oldu. İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesini güncelledi.
Türkiye, salgının başından bu yana listede yer almadı.
Federal Sağlık Dairesinden (BAG) yapılan açıklamada, 12 ülkeyle İsviçre'nin komşusu İtalya ve Avusturya'nın büyük bölümüne seyahat kısıtlaması getirildiği belirtildi.
Açıklamada ABD, Hırvatistan, Gürcistan, Portekiz, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Ürdün, Litvanya, Kuzey Makedonya, San Marino ve Slovenya'nın "riskli ülkeler" listesine eklendiği belirtildi.
SALGININ BAŞINDAN BERİDİR TÜRKİYE YOK
Türkiye, salgının başından bu yana listede yer almadı.
Federal hükümet, 6 Temmuz'dan sonra listedeki ülkelerden İsviçre'ye giriş yapacak kişilerin 10 gün karantinaya alınacağını açıklamıştı.
İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor.
Ülkede son 24 saatte 4 bin 382 yeni vaka tespit edildi, 101 kişi yaşamını yitirdi.