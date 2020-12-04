"Bu incelenmesi gereken bir şey. Şu an için bundan emin değiliz."

Pfizer tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, BioNTech ile birlikte geliştirilen aşının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtilmişti.

İngiltere de, aşının ülkede dağıtımını onaylayarak Pfizer aşısını onaylayan ilk ülke olmuştu.