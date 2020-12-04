



Kargıoğlu başka nedenlerle kapatılan dernekleri olup olmadığı sorusunu ise "Şöyle olabiliyor bazı yerlerde, standartlara uygun yapılmayan yapılar güvenlik gerekçesiyle kapanabiliyor. Bunun örneği var fakat bu normal kabul edilebilecek bir şey, sonuçta ortada yasa dışı bir durum var. Mesela yangın çıkış kapısı yoksa haliyle yetkililer sizi uyarıyor, standart duruma uymanız için zorluyor. Yine de uymuyorsanız gereğini yapıyorlar. Bu şekilde kapanan birkaç derneğimiz oldu" şeklinde yanıtladı.



Fransa'da kurulmuş bir derneğin Türkiye ile doğrudan bağlantılı olamayacağını söyleyen Kargıoğlu, "DİTİB'ler aslında sivil toplum örgütleridir. Fransa'da, Fransa yasalarına göre kurulmuş kurumlardır. Mesela Fransa DİTİB'i ele alırsak, Saint Seine Denis Valiliği nezdinde, 1901 sayılı yasaya göre kurulmuş bir Fransız derneğidir. Yani Fransa'da kurulmuş bir derneğin Türkiye ile doğrudan bağı olması zaten mümkün değil. Yalnız şu var, dernekler din görevlisi talep ettiği takdirde Türkiye'den din görevlisi getirebiliyoruz. Fakat bunun dışında Türkiye ile herhangi bir bağımız yok" dedi.