Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ile ABD merkezli Pfizer'ın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de kullanım onayı alması herkesi heyecanlandırdı. Toplu aşılama önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak. Başbakan Boris Johnson, aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını açıkladı. Toplamda 40 milyon doz aşının siparişi verilmiş durumda. İlk partide 1 milyon doza yakın aşı olacağı kaydedildi. Johnson, ülkesinin 7 farklı aşıdan toplam 350 milyon doz sipariş verdiğini duyurdu.
AP, BELÇİKA'DAKİ MERKEZİ GÖRÜNTÜLEDİ
Bu gelişmeler yaşanırken, Kovid-19 aşısı da Londra'ya doğru yola çıktı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının geçtiği görüntülere göre; İngiltere'ye gidecek aşı kamyonlara yüklenerek yola çıktı. Ajans aynı zamanda, şirketin Belçika'daki üretim merkezine de girdi. Futbol sahası büyüklüğündeki aşı depolama alanını görüntüledi.
Koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 600 bini aşkın vaka ve yaklaşık 60 bin ölümün yaşandığı İngiltere'de hükümet, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına başladı.
AŞILAR BELÇİKA'DAN YOLA ÇIKTI
İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından tırlar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.
"TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK TOPLU AŞILAMA"
Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere." dedi.
"HAYAT BAHARDA NORMALE DÖNECEK"
Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi. AP ve Reuters, sevkiyattan fotoğraflar paylaştı.
40 MİLYON DOZ SİPARİŞİ
İngiltere, söz konusu şirketin aşısından 40 milyon doz sipariş verdi. Bu da 20 milyon insanın aşılanabilmesi anlamına geliyor. BBC News'e konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk 800 bin dozun Pfizer'ın Belçika'daki tesislerinden gelecek hafta transfer edileceğini söylemiş, "2020 çok kötü geçti, 2021 daha iyi olacak." diye konuşmuştu.
"SALGINDA SONUN BAŞLANGICI"
BioNTech'in kurucu ortağı Türk bilim insanı Uğur Şahin, CNN International'a geliştirdikleri aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun gerçekten pandeminin sonunun başlangıcı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
AŞIDA ÖNCELİK LİSTESİ
İngiltere'de bakımevlerindeki yaşlılar, onlara bakan kişiler, sağlık çalışanları ve diğer savunmasız kişiler koronavirüs aşısında öncelik listesinin başında olacak.