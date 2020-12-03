İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastının İsrail tarafından işlendiğini vurgulayan Zarif, "İsrail rejimi İran'a karşı düşmanca eylemlerde bulunuyor ve en sonuncusu da bölgemizde bir nükleer bilim insanı olan Dr. Fahrizade'nin öldürülmesiydi." dedi.

Suikasta ilişkin Avrupa ülkelerinden kınama dahi gelmediğine işaret eden Zarif, "Dr. Fahrizade'nin suikasta uğraması uluslararası bir saldırıdır. Biz hala İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bu suçu kınamasını bekliyoruz. Bu ülkeler açık bir terör eylemini kınayamadı." şeklinde konuştu.

KOVİD-19 AŞILARI

ABD'nin yaptırımları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için gerekli teçhizatları temin edemediklerini ifade eden Zarif, "ABD, kendi paramızla koronavirüs aşıları almamıza dahi engel oluyor. ABD'nin bu eylemleri insanlığa karşı bir suçtur." dedi.