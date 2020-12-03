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    • 03.12.2020 22:52
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    Salih: “Korona aşısı ücretsiz verilecek”

    Berhem Salih, () düzenlenen Covid-19 Zirvesi'nde korona virüs aşısının halkına ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu. Irak bağlı Sağlık Genel Müdürü Riyaz el-Helfi de 300 bin kişilik 600 bin aşının ilk etapta devlet kurumlarına tahsis edileceğini söylemişti.

    İHA
    Irak'ta aşı ücretsiz!

    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen Covid-19 Zirvesi'nde korona virüs aşısının halkına ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu.

    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen Covid-19 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

    Irak Cumhurbaşkanı Salih, konuşmasında Irak'ın korona virüs vakalarını düşürme konusunda başarı kaydettiğini dile getirdi.

    Irak'ın maruz kaldığı mali krize rağmen korona virüs aşısını ücretsiz bir şekilde vatandaşlarına yapılacağını duyuran Salih, vatandaşlarının bilinci, sağlık personellerin özverileri ve uluslararası ülkelerin desteği sayesinde virüsün dağılmasının büyük ölçüde önlediğini kaydetti.

    Irak Sağlık Bakanlığı, Amerikan ilaç firması Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in korona virüse karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının gelecek Mart ayında ülkeye ulaşacağını bildirdi.

    Irak Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Genel Müdürü Riyaz el-Helfi de

    300 bin kişilik 600 bin aşının ilk etapta devlet kurumlarına tahsis edileceğini söylemişti.

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    Haberler Dünya Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Korona aşısı ücretsiz verilecek”