Irak'ın maruz kaldığı mali krize rağmen korona virüs aşısını ücretsiz bir şekilde vatandaşlarına yapılacağını duyuran Salih, vatandaşlarının bilinci, sağlık personellerin özverileri ve uluslararası ülkelerin desteği sayesinde virüsün dağılmasının büyük ölçüde önlediğini kaydetti.