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    • 03.12.2020 17:38
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    • 03.12.2020 17:39
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    ’da yeni açıldı

    ’ın Kabil kentinde yeni bir Türk ilkokulu törenle açıldı. Açılışta Maarif Vakfı temsilcisi , "Bunun yanında tüm mezunlarımıza Türkiye'deki üniversitelerimizde ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz." dedi.

    İHA
    Afganistan’a Türk damgası

    'ın Kabil kentinde yer alan bölgesinde yeni bir Türk İlkokulu daha açıldı. Kabil'de açılan 2. olan Shahre Naow adındaki ilkokulun açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Törene 'nin Afganistan Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan'a yeni eğitim müşaviri olarak atanan Cengiz Aydemir ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcisi 'un yanı sıra şehirdeki diğer Türk okullarının öğretmenleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

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    Voygot törende yaptığı konuşmada, "Afganistan halkının bildiği gibi, 20 senedir Afganistan'ın pek çok yerinde açılan Afgan Türk okulları halka hizmet etmeye devam ediyor. Biz 12 olan okul sayısını 2 sene içerisinde 2 katına yani 24'e çıkardık, öğrenci sayısını da 3 binden 6 bine çıkardık. Önümüzdeki 10 sene içerisinde, öğrenci sayısını 18 bine çıkarma sözümüz var. Bunun yanında tüm mezunlarımıza Türkiye'deki üniversitelerimizde ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz. Bu yıl 400 civarında mezunumuzu Türkiye'deki üniversitelere yerleştirdi" dedi.

    Voygot, yeni açılan ilkokula ilişkin açıklamasında, "250 öğrenci kapasiteli yeni ilkokulumuzda anasınıfından 6. sınıfa kadar çocuklarımız burada ders görecekler. Şimdiden okulun tamamına yakını doldu, az yerimiz kaldı. Kayıtlarımız devam ediyor. Okulumuzda mükemmel bir bilgisayar laboratuvarımız, fen laboratuvarımız, spor ve oyun alanlarımız, yemekhanemiz, kütüphanemiz ve konferans salonumuz var" dedi. Voygot, Kabil'in farklı bir bölgesinde bir okul daha açmayı planladıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın Afgan-Türk ortak üniversitesi açılmasına ilişkin görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

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    Haberler Dünya Afganistan’da yeni Türk okulu açıldı