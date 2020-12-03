Tueller, mesajında, "Iraklı bazı arkadaşlar, ABD Bağdat Büyükelçiliğindeki personeli geri çekme ve kaydırma iddialarıyla ilgili benimle iletişime geçti. Kendilerine Büyükelçilikteki normal çalışmalarıma devam edeceğimi bildirdim. Bunu da, ABD'li diplomatlar ve Irak ordusuna eğitimi veren Amerikalı müsteşarların desteğiyle sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.