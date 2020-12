SON 24 SAATTE CAN KAYBINDA REKOR

Ülkedeki korona virüs vaka ve can kaybı sayıları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta ortalama 161 bin 448 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, bir günde hayatını kaybedenlerin sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 2 bin 597 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de bir günde en fazla can kaybı son olarak 15 Nisan'da görülmüştü.

Ülke genelinde hastaneye yatan hasta sayısında artışın devam etmesi uzmanları da endişelendiriyor. Hastaneye yatış sayısının artmasıyla can kaybı sayısının artabileceğini savunan uzmanlar, ortalama can kaybı sayısının 4 binleri bulabileceğini söylüyor. Uzmanlar, Şükran Günü vesilesi ile vaka ve hastaneye yatış sayılarında artış olmasından endişeli.