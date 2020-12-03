HASTANE KAPASİTELERİ DOLDU

Ülke genelindeki hastanelerden yapılan açıklamalarda, hastane yetkilileri haftalardır kapasitelerinin ve personellerinin çok zayıfladığını ve bunun sonucunda hasta bakımının zarar görebileceğini söylüyor. Ülkenin en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısının bulunduğu New Mexico'daki 9 hastanede boş yatak kalmadığı kaydedildi. New Mexico'daki Sağlık Hizmetleri Yetkilisi Dr. Jason Mitchell, hastanelerin kapasitelerinin dolu olduğunu ancak çeşitli alanlara yataklar konularak, dışarıdan personel getirtilerek hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirerek

"Doktorlar, hemşireler, yataklar ya da vantilatörler gibi kaynaklar tükendiğinde en iyi bakımı veremezsin. Henüz o noktada değiliz ama devlet olarak o noktaya çok yakınız" diyerek ülkedeki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu sözlerine ekledi.