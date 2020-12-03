102 yaşındaki kadın rekor kırdı: Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez de Covid-19’u yendi!

Merola annesinin 1918 yılında grip salgının ortasında İtalya'dan New York'a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, koronavirüse yakalanan en yaşlı kişi olmadığını ama iki defa koronavirüs olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti.