



İran'da peş peşe gerçekleşen suikastlar, dünyada yankı uyandırdı. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürülmesinin ardından, geçen hafta da İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade suikasta uğramıştı. Bu saldırıdan 3 gün sonra, Süleymani'nin görevini yürüten Müslüm Şehdan ve korumaları da suikasta uğradı.