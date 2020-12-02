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    • Dünya
    • 02.12.2020 Gazete
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    Tüm dünya 'daki leri konuşurken Putin’in şüpheli bir şekilde ortadan kaldırıldı!

    Peş peşe gerçekleşen ler dünyada yankı uyandırdı... ’da bir yıl içinde üç üst düzey yetkili, suikasta uğradı. Putin’in da şüpheli bir şekilde ortadan kaldırıldı!



    İran'da peş peşe gerçekleşen suikastlar, dünyada yankı uyandırdı. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürülmesinin ardından, geçen hafta da İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade suikasta uğramıştı. Bu saldırıdan 3 gün sonra, Süleymani'nin görevini yürüten Müslüm Şehdan ve korumaları da suikasta uğradı.



    Bu olayın üstünden 24 saat geçmeden, Rusya Lideri Vladimir Putin'in yakın koruması Mihail Zaharov'un cesedi, Kremlin Sarayı'nın bahçesinde bulundu. Zaharov'un ölümü şüpheli bulundu.



    Bu ölümle Moskova'ya mesaj verildiği yorumları da yapılmaya başlandı.
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    Haberler Dünya Tüm dünya İran'daki suikastleri konuşurken Putin’in yakın koruması şüpheli bir şekilde ortadan kaldırıldı!