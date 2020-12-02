



Çoğunluğu 2011 ile 2012 yılları arasında gerçekleşen cinayetler, aralarında Kazan, Samara, Tolyatti, Izhevsk, Ufa ve diğerlerinin de bulunduğu bir dizi Rus şehrinde meydana geldi. Kurbanlarının kesin sayısı hiçbir zaman belirlenmemiş olsa da Urallarda başka cinayetlerin de gerçekleştiğinden şüpheleniliyordu.