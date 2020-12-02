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    • Dünya
    • 02.12.2020 17:32
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    • 02.12.2020 17:32
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    Son dakika: Putin'den koronavirüs aşı talimatı!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar milyonlarca kişiye bulaştı yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısında yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

    Putin talimat verdi: Başlatın

    Koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısı konusunda gelişmeler takip ediliyor.

    Aralık ayının gelmesiyle beraber dünyada peş peşe aşılanmanın başlayacağı haberleri geliyor.

    Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı. Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı.

    Aşıya ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: Putin'den koronavirüs aşı talimatı!