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    • 02.12.2020 21:13
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    Son dakika: Cemali 76 yaşında yaşamını yitirdi

    Cemali'nin, göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Cemali, Pakistan’ın 13'üncü başbakanı olarak 2002-2004 arasında görev yaptı.

    Eski Pakistan Başbakanı hayatını kaybetti

    Cemali' hayatını kaybetti. Cemali'nin yeğeni Senatör Sana Cemali, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eski Başbakanın hayatını kaybettiğini doğruladı.

    Aralarında siyasetçilerin, gazetecilerin ve yazarların bulunduğu çok sayıda kişi, Cemali'nin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

    Göğüs ağrısı şikayetiyle hafta sonu Ravalpindi şehrinde bir hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Cemali, durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanmıştı.

    SİYASİ HAYATINA BELUCİSTAN'DA BAŞLADI
    1944 yılında Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dünyaya gelen Cemali, siyasi hayatına 1970'lerde başladı, 1977'de Belucistan eyalet meclisinden milletvekili seçildi.

    Eski Pakistan Cumhurbaşkanı General Muhammed Ziya'ül Hak döneminde Devlet Bakanlığı yapan Cemali, 1985'te de milletvekili seçilerek federal parlamentoya girdi.

    PAKİSTAN'IN 13. BAŞBAKANI
    Cemali, Pakistan'ın 13'üncü başbakanı olarak 2002-2004 arasında görev yaptı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Mir Zaferullah Han Cemali 76 yaşında yaşamını yitirdi