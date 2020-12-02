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    • 02.12.2020 12:44
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    • 02.12.2020 12:44
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    Son dakika: 'da, 'ın yenilgiyi kabul ettiği tarihi "" ilan edildi

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı tarihini "" ilan etti. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

    Azerbaycan'da zafer günü!

    Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, tarihinin "" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı.

    Aliyev ayrıca Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü de şehitleri "Anma Günü" olarak belirledi.

    Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

    , işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

    BAKÜ'DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENECEK
    Bakü'de, Azerbaycan ordusunun elde ettiği zafer dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirilecek.

    Başkentteki ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek törende Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar sergilenecek. Törenin tarihi konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan'da, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği 10 Kasım tarihi "Zafer Günü" ilan edildi