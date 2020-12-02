Bilim adamları ilk kez açıkladı! Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri ve yeni gelişmeler her gün gelmeye devam ediyor. Koronavirüs 2. dalga sonrasında ülkemizde günlük vaka sayıları 30 binin üzerine çıkmış durumda. Koronavirüs hakkında o konu en merak edilenler arasında! O belirti ne zaman geçiyor? Ömür boyunca mı sürüyor? 2019 yılının son ayından bu yana küresel bir kriz haline gelen ve tüm dünyayı etkilemeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili birçok ayrıntı merak edilmeye devam ediyor. Tüm dünyanın en büyük sağlık sorunu haline gelen Covid-19 salgını ile ilgili her geçen günü yeni bilgi ve gelişmeler ortaya çıkıyor.
Covid-19 Salgınında Tat ve Koku Kaybı Ne Kadar Sürüyor?
İnsan yaşamının kalitesi açısından çok önemli bir noktada duran tat ve koku kaybı, Covid-19 salgınının en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Tat ve koku kaybı normal süreçlerde de çok önemli sağlık sorunları olmakla beraber şu sıralar Covid-19 salgınına yakalanan insanların birçoğunda görülüyor.
Covid-19 salgınının duyu kanallarını harekete geçiren damarlara zarar vermesi ile ortaya çıktığı bilinen bu belirtilerin ne kadar sürdüğü ise merak konusu olmaya devam ediyor. Salgına yakalanan insanların en çok araştırdığı konuların başında gelen tat ve koku kaybının ne kadar sürdüğü ile ilgili Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi açıklama yaptı.
Yapılan açıklamaya göre koku ve tat kaybı belirtilerinin süresi farklılık göstermekle beraber ortalama bir hafta sürüyor. Hastaların %27'sinde 1 hafta içinde iyileşme gözlenirken, bazı hastaların iyileşme sürecine girmesi ve bu duyu işlevlerini yeniden kazanması 10 gün alabiliyor.
Tat ve Koku Kaybı Kalıcı Olabilir Mi?
Tat ve koku kaybı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de bu belirtilerin kalıcı olup olamadığı. Hastaların birçoğunun salgın sonrası tamamen kazandığı bu duyu işlevleri bazı hastalarda kalıcı hale de gelebiliyor.
Yeni Tip Koronavirüs Covid-19 Hücrelere Nasıl Tutunuyor?
Virüsün hücrelere tutunması sahip olduğu iğneler sayesinde gerçekleşiyor. Covid-19 virüsünün dış zarında bulunan proteinler, deniz kestanesi iğnelerini andıran bir yapıya sahip. Dışarıya doğru çıkıntı oluşturarak virüsün hedef olan hücreleri tanıyabilmesine olanak sağlıyor. Bu çıkıntılar Glikoprotein reseptörler olarak adlandırılıyor. Glikoprotein reseptörlerin yanında Hemagglutinin esterase yapısı, virüs için adeta bir çıpa görevi yapıyor. Bu reseptörler sayesinde, virüs başka hücrelere tutunuyor ve o hücreleri de ele geçiriyor.
Koronavirüs nasıl bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşabiliyor. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir.
Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek riskli.
Koronavirüs enfeksiyonu nasıl anlaşılır?
Koronavirüsten enfekte olup olunmadığını anlamak için moleküler testler gerekli.
Türkiye'de bu testler mevcut. Tanı testi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılıyor.
Virüsü etkileyen ya da tedavi amaçlı kullanılabilecek bir ilaç var mı?
Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkileri hala araştırılıyor. Şu an için virüse etki edebilecek bir ilaç bulunamadı.
Kuluçka süresi ne kadar?
Virüsün bulaştıktan sonra belirtiler ortalama 2 ila 14 gün arasında görülüyor. Bu süreye kuluçka süresi de deniyor.
Belirtileri nelerdir?
En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Hastalık ölümle de sonuçlanabiliyor.
Koronavirüs kimleri daha fazla etkiliyor?
Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaştakileri ve astım, diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıkları olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksek. Bugünkü verilerle koronavirüs tanısı koyulan kişilerin %10-15'inde hastalığın ağır seyrettiği, yaklaşık %2'sinde ise ölümle sonuçlandığı biliniyor.
Koronavirüs ani ölümlere neden olabilir mi?
Hastalanan kişilerle ilgili yayımlanmış verilere göre hastalık nispeten yavaş bir seyir gösteriyor.
İlk birkaç gün daha hafif şikayetler (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik gibi) görülebiliyor sonrasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler ekleniyor. Hastalar genellikle 7 günden sonra hastaneye başvurma ihtiyacı hissediyor.
Sosyal medyada yer alan, birden bire yere düşüp hastalanan veya ölen hastalarla ilgili videolar gerçeği yansıtmıyor. Hastalıktan korunmak için neler yapılmalı?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs için de geçerli.
Hastalıktan korunmak için şu önlemler alınabilir:
El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.
Yıkanmamış ellerle ağız, burun ve gözlerle temas etmekten kaçınılmalı.
Hasta insanlarla yakın temas etmemeye özen gösterilmeli. Mümkünse en az 1 metrelik bir uzaklıkta durulmalı.
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı.
Bugün için Türkiye'de sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yok.
Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması öneriliyor.
Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi?