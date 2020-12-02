Covid-19 Salgınında Tat ve Koku Kaybı Ne Kadar Sürüyor?

İnsan yaşamının kalitesi açısından çok önemli bir noktada duran tat ve koku kaybı, Covid-19 salgınının en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Tat ve koku kaybı normal süreçlerde de çok önemli sağlık sorunları olmakla beraber şu sıralar Covid-19 salgınına yakalanan insanların birçoğunda görülüyor.

Covid-19 salgınının duyu kanallarını harekete geçiren damarlara zarar vermesi ile ortaya çıktığı bilinen bu belirtilerin ne kadar sürdüğü ise merak konusu olmaya devam ediyor. Salgına yakalanan insanların en çok araştırdığı konuların başında gelen tat ve koku kaybının ne kadar sürdüğü ile ilgili Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi açıklama yaptı.