Japonya'da İmparator Naruhito'nun erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito'nun kızı olan Prenses Mako (29), üniversiteden erkek arkadaşı Komuro Kei (29) için unvanını bir kenara bıraktı. Tacını attı, aşkı ile evlenebilmek için ailesinin emirlerine karşı çıktı. Fumihito, düzenlediği basın toplantısında, kızı Prenses Mako'nun, Komuro ile evlenmesini kabul etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Mako, Komuro ile evlendiğinde prenses unvanını kaybedecek. İmparatorluk ailesi üyelerine verilen mali destekten de yoksun kalacak.
Mako, Komuro ile evlendiğinde prenses unvanını kaybedecek. İmparatorluk ailesi üyelerine verilen mali destekten de yoksun kalacak.