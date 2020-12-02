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    • Dünya
    • 02.12.2020 Gazete
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    Japon aşkı için tacını attı

    'da 'nun Fumihito'nun kızı olan (29), üniversiteden erkek arkadaşı (29) için unvanını bir kenara bıraktı.

    Aşkı için tacını attı
    Japonya'da 'nun Fumihito'nun kızı olan (29), üniversiteden erkek arkadaşı (29) için unvanını bir kenara bıraktı. Tacını attı, aşkı ile evlenebilmek için ailesinin emirlerine karşı çıktı. Fumihito, düzenlediği basın toplantısında, kızı Prenses Mako'nun, Komuro ile evlenmesini kabul etmek zorunda kaldığını açıkladı.




    Mako, Komuro ile evlendiğinde prenses unvanını kaybedecek. İmparatorluk ailesi üyelerine verilen mali destekten de yoksun kalacak.
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