

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 273 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 bin 331 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 273 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1051 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 784'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 656 bin 444 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 9 bin 331 artışla 1 milyon 665 bin 775'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.