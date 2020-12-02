AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, 6'ncı maddedeki belirsizlik nedeniyle gözden geçirilmesi için tasarıyı Meclise geri gönderdiklerini söylemişti. Tasarı aynı gün içinde Mecliste yapılan düzenlemenin ardından onay için Konseye tekrar gönderilmişti.

Söz konusu yasa tasarısı daha önce de muhafazakarlar tarafından gündeme getirilmişti ancak İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi süreci hızlandırdı ve tasarının Meclis ve AKK tarafından süratle onaylanmasının yolunu açtı.