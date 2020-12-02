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    • Dünya
    • 02.12.2020 Gazete
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    İki yandı

    ’da 49 kişiden oluşan çok özel bir ekip, ların sabotaj sonucu çıktığını belirtti.

    İki İstanbul yandı

    Dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan Amazon Ormanları, Ağustos 2019 - Temmuz 2020 döneminde ateşe verilmişti. Hem de 70 bini aşkın farklı nokta yakılmıştı. Uzay Araştırma Kurumu Inpe'nin verilerine göre 11 bin 88 kilometrekarelik orman kül oldu. Dakikada bir futbol sahasının yandığı ormanlarda kül olan arazinin büyüklüğü iki İstanbul yüzölçümü kadar. Yetkililer, ormanların bilinçli şekilde ateşe verildiğini belirtirken yangınlarla ilgili birçok delinin olduğu açıklandı. 40 binden fazla bitki türüne, bin 300 kuş türüne ve 430'dan fazla memeli türüne ev sahipliği yapan Amazon'da birçok bitki türü yok oldu.

    Yanan arazinin büyüklüğü 2 İstanbul yüzölçümü kadar.

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