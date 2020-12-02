EŞCİNSEL İLİŞKİ PARTİSİNDE ÇIPLAK 25 KİŞİYLE KARŞILAŞTILAR

BBC Türkçe'nin haberine göre, polis merkezine yakın konumdaki bir eşcinsel barın birinci katında düzenlenen yasa dışı etkinliği sonlandırmak için binaya giren polis, eşcinsel cinsel ilişki partisi düzenleyen ve büyük bölümü çıplak olan 25 kişiyle karşılaştı.