-396 DERECEDE SAKLANIYOR

Bağışçıların kimliğinin gizli olduğunu belirten NEDC'den Dr. Carol Sommerfelt, "Yıllar önce dondurulan bir embriyonun böyle güzel bir bebeğe dönüştüğünü görmek benim için bir ödül gibi. Bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Embriyolar likit nitrojen tanklarında -396 derecede doğru şartlarda saklandığında, Molly'de gördüğümüz gibi 27 yıldan fazla hayatta kalabiliyor." dedi.

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