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    • Dünya
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    • 02.12.2020 16:53
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    40 milyon yıllık kılıç dişli kaplan iskeleti 'de yla satışa sunulacak

    'de bir çiftlikte keşfedilen 40 milyon yıllık kılıç dişli kaplan iskeleti 'nin kentinde ya çıkacak. İskeletin 55 bin ile 73 bin 750 euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

    DHA
    Tam 40 milyon yıllık! Rekor fiyata alıcı bekleniyor

    Bir ABD çiftliğinde keşfedilen "kılıç dişli kaplan" adlı 37 milyon yıllık iskelet İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmayla satışa sunulacak.

    73 BİN 750 EUROYA ALICI BULMASI BEKLENİYOR
    Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki iskeletin, 8 Aralık'ta İsviçre kentinde düzenlenen açık artırmada 55 bin ila 73.750 Euro arasında bir fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor.

    "YÜZDE 90 SAĞLAM"
    Piguet müzayede evinin müdürü Bernard Piguet, "Bu fosil, her şeyden önce korunması için olağanüstü: 37 milyon yaşında ve yüzde 90'i sağlam" diye konuştu.

    Güney Dakota'da keşfedilen fosilleşmiş iskeletin, gergedanları avlayan yaklaşık 160 kilogram ağırlığındaki bir Hoplophoneus'a ait olduğu aktarıldı.
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    Haberler Dünya 40 milyon yıllık kılıç dişli kaplan iskeleti Cenevre'de açık artırmayla satışa sunulacak