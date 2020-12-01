Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından odenk bir kontrol grubunu değerlendirdirdi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte corona virüs hastalarının diğerlerine göre "burunda garip bir his" ve "aşırı kuruluk" gibi semptomları kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.