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    • Dünya
    • 01.12.2020 16:55
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    • 01.12.2020 16:55
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    Maradona'nın 'de forma giymesini sağlayan 'da ünlü Camorra mafyası çökertildi

    Dünyanın en tanınmış suç örgütlerinden biri olan Camarro mafyası, dün erken saatlerde başkent Roma’nın 3 farklı noktasında düzenlenen operasyonla çökertildi.

    Dünyaca ünlü mafya çökertildi! Maradona...

    Yerel Mafya Karşıtı İnfaz Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Roma Asliye Mahkemesi'nin izniyle Lazio, Campania ve Veneto bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, örgütün lideri olduğu düşünülen "patron" lakaplı Michele Senese'nin de aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

    PEK ÇOK SUÇLAMA VAR
    Camarro suç örgütünün üyeleri; gasp, yasadışı silah bulundurma, uyuşturucu kaçakçılığı, adam yaralama, cinayete teşebbüs, hileli değer aktarımı dahil pek çok suçlama ile karşı karşıya.

    MARADONA'NIN NAPOLİ'DE FORMA GİYMESİNİ SAĞLADILAR
    ve çevresinde üslenen Camorra mafyası ayrıca, kısa süre önce hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi 'nın Napoli'de forma giymesini sağlayan suç örgütü olarak da tanınıyor.

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