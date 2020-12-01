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    • 01.12.2020 18:20
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    'de son 24 saatin rakamları korkuttu! Ölü sayısı 274 bini geçti...

    Son dakika haberi... verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, 'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 612 artışla 13 milyon 923 bin 758'e ulaştı. Ölü sayısı ise son 24 saatte 1260 artarak 274 bin 386'ya çıktı.

    ABD'de ölümleri durduramıyor!

    ABD'de son 24 saatin koronavirüs rakamları korkuttu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1260 artarak 274 bin 386'ya yükseldi.

    VAKA SAYISI 13 MİLYON 923 BİN 758'E ULAŞTI
    Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 612 artışla 13 milyon 923 bin 758'e ulaştı.

    İyileşenlerin sayısı 8 milyon 228 bini geçerken toplam test sayısı 195 milyona yaklaştı.

    TEKSAS EYALETİ İLK SIRADA
    Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 267 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 234 bini aşkın vakayla Kaliforniya ve 1 milyona yakın vakayla Florida izliyor.

    New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 577 rakamıyla ilk sırada yer alırken 686 binden fazla vaka ile de 4'üncü sırada bulunuyor.

    Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 477 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 336 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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