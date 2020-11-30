





'EŞİTLİK VAR DİYENLERİN BU YAZIYI GÖRMELERİ LAZIM'

Yunanistan'da eşitlik var diyen siyasetçilere bu yazıyla seslenen İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, yaptığı açıklamada, "Dünya pandemi ve ölümlerle uğraşırken maalesef X.A. (ırkçı altın şafak partisi) imzalı Yunanca,' En iyi Türk, ölü Tüktür' ve şahsıma küfürlü yazı kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak azınlık rahattır, eşitlik vardır diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır. Azınlığa saldıran siyasetçiler ve basın bu durumlarda hala üç maymunu mu oynayacaktır. Bina sakinleri emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz. Saygılarımla" dedi.