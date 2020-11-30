'İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR FARK DEĞİL'

16 Kasım'da etkinlik oranını yüzde 94,5 olarak açıklayan ve bugün açıklanan rakamda 94,1 olarak belirtilen Moderna'nın koronavirüs aşısı ile ilgili Dr. Tal Zaks, bu oranın istitastiksel olarak önemli bir fark olmadığını belirtti.