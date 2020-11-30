Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.12.2020 06:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2020 06:29
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de Finlandiya- iş birliği 'ı rahatsız etti

    Son dakika haberine göre, 'ın Finlandiya'daki Büyükelçisi Georgios Ayfantis, Finlandiya'nın () çatısı altında ile yaptığı iş birliğinin devam etmesinin Yunanistan'ı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

    Yunan'ı rahatsız eden iş birliği!

    Genel Kurulunda ve Finlandiya, dünya sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 11 yıl önce oluşturdukları "Barış İçin Ara Buluculuk Dostlar Grubu" 'ı rahatsız etti.

    Finlandiya'nın HBL gazetesine açıklamada bulunan Yunanistan'ın Helsinki Büyükelçisi Georgios Ayfantis, Finlandiya'nın 'de Türkiye ile yaptığı iş birliğinin devam etmesi Atina'daki Yunan tarafından not edildiğini belirterek ''Finlandiya Dışişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz. Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik bu tutumu bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı'' ifadelerini kullandı.


    YUNANİSTAN ŞOKE OLDU
    Finlandiya'nın Türkiye ile BM'deki iş birliğini neden koruduğunu anlamadıklarını söyleyen Ayfantis, 'Fin diplomatların Türkiye ile BM'de yaptıkları iş birliğini kamuoyunda savunmalarını anlayamadık. Atina, Fin diplomatların Türkiye'ye yönelik sıcak açıklamaları karşısında şoke oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

    Geçen ay Yunanistan, Türkiye ve Finlandiya tarafından 11 yıl önce kurulan ve 59 ülkeden oluşan "Barış İçin Ara Buluculuk Dostlar Grubu"ndan Türkiye'nin dışlanmasını istemişti.

    Finlandiya'nın BM Büyükelçisi Teemu Turunen, Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulamıştı.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: BM'de Finlandiya-Türkiye iş birliği Yunanistan'ı rahatsız etti