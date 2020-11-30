





BAŞVURU KABUL EDİLEMEZ

Başvuruyu ele alan AİHM, başvuruyu kabul edilemez buldu. AİHM'in oy birliğiyle aldığı kararda iddia edilen bu ihlallerden doğrudan etkilenen kişiler tarafından Mahkeme'ye birçok başvuru sunulduğu ve bu başvuruların halen derdest olduğu hatırlatıldı.



