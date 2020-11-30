



TEKSAS'TA 1 MİLYON 254 BİNDEN FAZLA VAKA

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 254 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 218 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 992 binden fazla vakayla Florida izliyor.