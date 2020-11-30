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    • 01.12.2020 00:56
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    lideri 'a 'de geliştirilen bir koronavirüs sının yapıldığı iddia edildi!

    Son dakika haberi... lideri 'un, 'de geliştirilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sını yaptırdığı iddia edildi. Japon istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Kim Jong Un'a Çin'de geliştirilen hangi aşının uygulandığı bilgisi verilmedi.

    AA
    Kim'e Çin aşısı vurdular

    Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Çin'de geliştirilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdığı iddia edildi.

    Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi araştırmacılarından Harry Kazianis, "19fourtyfive" internet sitesinde yayımlanan haberde, "Kuzey Kore lideri Kim, aile bireyleri ve yakınındaki üst düzey yetkililerin" Çin'den getirilen bir aşı adayıyla Kovid-19'a karşı aşılandığını ileri sürdü.

    JAPON İSTİHBARATINA DAYANDIRDILAR
    Kazianis, Japon istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çin hükümetinin desteğiyle ülkeye getirilen aşıların geçen 2-3 haftalık zaman diliminde uygulandığının tahmin edildiğini aktardı.

    Haberde, istihbarat kaynaklarının Kim Jong Un ve diğerlerine Çin'de geliştirilen hangi aşının uygulandığı bilgisini vermekten kaçındığı belirtildi.

    Çin'de geliştirilen 4 aşı adayı halen klinik denemelerin nihai safhası 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Bu aşılardan herhangi biri henüz tescil edilmezken, 2 aşı adayı acil kullanımlar için onay aldı.

    Salgın nedeniyle ocak ayından bu yana kendisini dünyaya kapatan Kuzey Kore'de resmi makamlar, henüz doğrulanmış bir Kovid-19 vakası bulunmadığını öne sürüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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