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    • 30.11.2020 19:22
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    , Hazine Bakanlığına eski Başkanı 'ı seçtiğini duyurdu!

    Başkanlığına seçilen , eski ABD () Başkanı 'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu doğruladı. Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

    AA
    Biden ekibindeki kritik ismi duyurdu

    ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

    BU GÖREVE GETİRİLEN İLK KADIN OLACAK
    Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

    Biden'ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden'ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse'ı seçtiğini de duyurdu.

    Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey'i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

    Biden açıklamasında, "Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." ifadesini kullandı.

    Biden söz konusu ekonomi ekibinin "saygın" ve kamu görevlerinde "test" edildiğini de belirtti.
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    Haberler Dünya Joe Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Janet Yellen'ı seçtiğini duyurdu!