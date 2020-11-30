



SUİKAST ELEKTRONİK SİSTEMLERLE GERÇEKLEŞTİ

Şemhani, "Operasyon, çok karmaşık bir operasyondu. Elektronik sistemler kullanılarak yapıldı. Olay yerinde hiç kimse yoktu. Elimizde bazı ipuçları var. Eylemi tasarlayanın da kim olduğunu biliyoruz" dedi. Yetkili, daha önceki açıklamasında suikastın, 'yeni ve profesyonel yöntemlerle' yapıldığını söylemişti.