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    • 30.11.2020 06:30
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    SON DAKİKA: Arjantin'de 5,8 büyüklüğündeki : Dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi

    Son dakika haberine göre, Arjantin'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki in dağlık bölgede sebep olduğu toprak kayması nedeniyle oluşan toz bulutları korkuya yol açtı.

    AA
    O ülkede şiddetli deprem!

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin Jujuy eyaletine bağlı Humahuaca şehrinin 34 kilometre doğusu olan in, öğlen saatlerinde yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,8 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

    Can ve mal kaybının olmadığı deprem, Bolivya'nın güney kesimleri ve Salta'nın çevresindeki eyaletlerde de hissedildi.

    Humahuaca şehrindeki Penablanca tepelerinde meydana gelen toprak kayması, yakın çevredeki kent sakinlerince kaydedildi.

    Dağlık bölgedeki toprak kayması nedeniyle civar kentlerin çevresinde oluşan ve korkuya sebep olan toz bulutları basında ve sosyal medyada paylaşıldı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Arjantin'de 5,8 büyüklüğündeki deprem: Dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi