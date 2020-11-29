



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU TEKLİFİ

Sarkisyan, yeni seçimlere kadar ülkede Anayasa değişikliği için referandum yapılmasını da istedi

Ermenistan'da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ın ülke için önemli kararları tek başına almaması gerektiğini savunan Sarkisyan, "Ülkemizde Anayasa hiç dengeli değil. Parlamento, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasında denge olmalıdır." diye konuştu.



Ayrıca Sarkisyan, Cumhurbaşkanının şu anda olduğu gibi parlamento tarafından değil, halk oylaması ile seçilmesi gerektiğini ifade etti.