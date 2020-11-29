İlaç firmaları koronavirüs aşısı için yarışa girdi ancak ruhsat alan yok!

Dünya, COVİD-19'a karşı geliştirilecek aşıya kilitlendi. Bilim insanları, çalışmalarına hız verdi. ABD'li Pfizer-Alman BioNTech, İngiliz Oxford-ABD'li AstraZeneca, ABD'li Moderna, Rus Sputnik V ile Çinli Sinovac aşıları öne geçti. Her ülke, "Bizim aşımız daha güvenli" diye reklam çalışmasına girişti. Aşılar, üretim biçimi ve ücretleriyle de dikkat çekti.
Tek bir doz için Pfizer- BioNTech'e 20 dolar (156 TL), Moderna'ya 25 dolar (195 TL), Oxford-AstraZeneca'ya 2 2.5 dolar (20 TL), Sputnik V'ye ise 20 dolar fiyat biçildi. Onlarca ülke aşıları almak için sipariş verdi. Ancak dünyayı umutlandıran aşıların hiçbiri, henüz üretim için ruhsat elde edemedi. Bu durum, "İnsanlığa boşuna mı ümit veriliyor?" dedirtti.