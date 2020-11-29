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    • Dünya
    • 29.11.2020 Gazete
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    İlaç firmaları koronavirüs aşısı için yarışa girdi ancak ruhsat alan yok!

    ’li Pfizer-Biontech, Oxford-Astrazeneca, , ve Çin aşıları meydana çıktı. Satış için müthiş bir rekabet başladı. Fakat şimdiye kadar hiçbirinin ruhsat alamayışı kafaları karıştırdı.



    Dünya, COVİD-19'a karşı geliştirilecek aşıya kilitlendi. Bilim insanları, çalışmalarına hız verdi. ABD'li Pfizer-Alman BioNTech, İngiliz Oxford-ABD'li AstraZeneca, ABD'li Moderna, Rus Sputnik V ile Çinli Sinovac aşıları öne geçti. Her ülke, "Bizim aşımız daha güvenli" diye reklam çalışmasına girişti. Aşılar, üretim biçimi ve ücretleriyle de dikkat çekti.



    Tek bir doz için Pfizer- BioNTech'e 20 dolar (156 TL), Moderna'ya 25 dolar (195 TL), Oxford-AstraZeneca'ya 2 2.5 dolar (20 TL), Sputnik V'ye ise 20 dolar fiyat biçildi. Onlarca ülke aşıları almak için sipariş verdi. Ancak dünyayı umutlandıran aşıların hiçbiri, henüz üretim için ruhsat elde edemedi. Bu durum, "İnsanlığa boşuna mı ümit veriliyor?" dedirtti.



    AŞI TARİFESİ - TEK DOZ

    Pfizer-BioNTech: 20 dolar (156 TL)

    Moderna: 25 dolar (195 TL)



    Oxford-AstraZeneca: 2.5 dolar (20 TL)

    Sputnik V: 20 dolar (156 TL)

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya İlaç firmaları koronavirüs aşısı için yarışa girdi ancak ruhsat alan yok!