İlaç firmaları koronavirüs aşısı için yarışa girdi ancak ruhsat alan yok!





Tek bir doz için Pfizer- BioNTech'e 20 dolar (156 TL), Moderna'ya 25 dolar (195 TL), Oxford-AstraZeneca'ya 2 2.5 dolar (20 TL), Sputnik V'ye ise 20 dolar fiyat biçildi. Onlarca ülke aşıları almak için sipariş verdi. Ancak dünyayı umutlandıran aşıların hiçbiri, henüz üretim için ruhsat elde edemedi. Bu durum, "İnsanlığa boşuna mı ümit veriliyor?" dedirtti.