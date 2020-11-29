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    • Dünya
    • 29.11.2020 09:08
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    • 29.11.2020 09:08
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    Arnavut gazeteci Bahiti'den Başkan Erdoğan'a büyük övgü: 'Dünyadaki tek lider'

    Avrupa’daki Erdoğan düşmanlığını kaleme alan Arnavut gazeteci yazar , çarpıcı ifadeler kullandı. Bahiti, Facebook’tanan paylaştığı “Avrupa, Erdoğan’ın kabahati değil” başlıklı yazısında, Avrupa’nın “Erdoğan karşıtlığına” tepki gösterirken, ve Erdoğan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

    'Erdoğan dünyadaki tek lider'

    Gazeteci-yazar , "Küresel Dijital Faşizme Karşı Özgür İnsanların Lideri" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. İşte yazısının satırbaşları:

    Bu çağda dünya nüfusu arttı ve hayatımız basitleşti ancak insanlar özgürlüğünü kaybetti, dijital birer yaratığa dönüştü. Hayat, iş, stres ve dinlenme sanallaştı. Çalışmak, eğitim almak, seyahat etmek ve üretmek için internete bağlı olmak zorunda kalınırsa insanlar özgürlüğünü kaybedecek ve böylece dünyanın her tarafında "kontrollü bir özgürlük" olacak.



    Geçen yüzyıl ve 'daki faşizm, 'daki Nazizm ve 'daki militarizm, özgürlük ve refah adına iktidara geldi ancak sadece trajedi ve yıkım getirdi. Tüm dengelerin sorgulandığı bu ağır ekonomik, sağlık ve siyasi kriz döneminde, dünyadaki tüm insanlara cesaret ve direniş çağrısında bulunan, başta inanç ve yaşama özgürlüğü olmak üzere özgürlüğe 'evet', dijital faşizme ise 'hayır' diyebilen dünyadaki tek siyasi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.



    AVRUPA'NIN İHTİYACI VAR
    Türkiye Doğu'dan gelen göçmen akına karşı Avrupa'yı korudu. Avrupa liderliği kinizminin, dünya enerji güvenliğini kontrol etme arzusu tarafından hükmedildiği bir dönemin içindeyiz. Bu kinizm, bugünkü Türkiye'nin büyük rolünü desteklemek yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayarak ona karşı mücadele ediyor ve onu küçümsüyor. Bu dijital faşizm döneminde Türkiye, Avrupa ile yıllardır 'daki gibi coğrafi ve siyasi anlamda da birlikte olmak istiyor. Elbette ki Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı varsa Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı vardır.

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    Haberler Dünya Arnavut gazeteci Bahiti'den Başkan Erdoğan'a büyük övgü: 'Dünyadaki tek lider'